Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье вызывает бурю обсуждений, ведь это произойдет уже в этом месяце.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье предполагает изменения в платежках за газ и электроэнергию, сообщает Politeka.

Так, с мая горожанам придется платить больше. Первое что стоит знать, в этом месяце жители облцентра получат новые платежки за распределение газа.

Как пояснили в компании "Газсети", повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье начнется с введения так называемой третьей платежки за техническое обслуживание газовых сетей и оборудования.

Специалисты отмечают, что эта плата необходима для обеспечения надлежащего уровня безопасности газоснабжения в многоквартирных домах.

Проверка газовых сетей будет регулярной в зависимости от возраста здания: если дом не старше 25 лет, проверку будут проводить раз в пять лет, а если старший — раз в три года. Это означает, что уже в мае горожане будут иметь дополнительные расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье коснется и электричества. Это касается владельцев домов с электроотоплением. Причиной этого является отмена льготной цены, ранее позволявшей платить лишь 2,64 грн за кВт-ч на первые 2 тысячи. Теперь этот показатель увеличится вдвое и составит 4,32 грн. за каждый киловатт в месяц, без ежедневных льгот.

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