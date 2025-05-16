Робота для переселенців в Дніпрі пропонується на різних вакансіях для професіоналів та українців без досвіду.

Робота для переселенців в Дніпрі знайдеться для представників різних професій, що стане гарною можливістю для ВПО заробити, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити ВПО.

Робота для переселенців в Дніпрі пропонується на різних вакансіях. Наприклад ВПО звуть до кафе на посаду офіціанта. Роботодавець відкритий до співпраці як з досвідченими працівниками, так і з тими, хто лише розпочинає свій професійний шлях. Для новачків передбачене оплачуване стажування.

Пропонуються комфортні умови праці та стабільний графік: 7 днів роботи через 7 днів відпочинку, з 7:00 до 17:00. Офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та, за потреби, можливість проживання в гуртожитку. Зарплата 12 тисяч + премії.

Основні обов’язки: сервірування столів; спілкування з клієнтами; обслуговування фуршетів і банкетів.

Велика дорожньо-будівельна компанія «Славдорстрой», що має великий парк самоскидів та дорожньо-будівельної техніки, оголошує конкурс на вакансію "Головний механік компанії" з зарплатою .

Вимоги:

Вища освіта (спеціалізація - автотранспорт),

Досвід роботи на аналогічній посаді від 5-х років,

Досвід керівництва великим колективом водіїв (більше 300 чол.).

Досвід управління великим парком техники (більше 300 од.)

Контроль та управління кількома філіями розташування техніки;

Розуміння нормативної та методичної документації з експлуатації, ремонту та технічного обслуговування автотранспорту,

Знання технічних характеристик, призначення та правила експлуатації автотранспортної техніки та причепів;

Знання технічного обслуговування та ремонту автотранспортної техніки та методи її діагностики;

Стресостійкість, відповідальність, здатність приймати правильні та своєчасні рішення.

Бажано досвід роботи с технікою імпортного виробництва.

Роботодавець обіцяє надати бронь від мобілізаціх та житло.

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