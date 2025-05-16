Работа для переселенцев в Днепре найдется для представителей разных профессий, что станет хорошей возможностью для ВПЛ заработать, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить ВПЛ.
Работа для переселенцев в Днепре предлагается на разных вакансиях. Например ВПЛ зовут в кафе на должность официанта. Работодатель открыт к сотрудничеству как с опытными работниками, так и с теми, кто только начинает свой профессиональный путь. Для новичков предусмотрена оплачиваемая стажировка.
Предлагаются комфортные условия труда и стабильный график: 7 дней работы через 7 дней отдыха, с 7:00 до 17:00. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет и при необходимости возможность проживания в общежитии. Зарплата 12 тысяч + премии.
Основные обязанности: серверирование столов; общение с клиентами; обслуживание фуршетов и банкетов
Большая дорожно-строительная компания «Славдорстрой», обладающая большим парком самосвалов и дорожно-строительной техники, объявляет конкурс на вакансию "Главный механик компании" с зарплатой .
Требования:
- Высшее образование (специализация - автотранспорт),
- Опыт на аналогичной должности от 5-х лет,
- Опыт руководства большим коллективом водителей (более 300 чел.).
- Опыт управления большим парком (более 300 ед.)
- Контроль и управление несколькими филиалами;
- Понимание нормативной и методической документации по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта,
- знание технических характеристик, назначение и правила эксплуатации автотранспортной техники и прицепов;
- знание технического обслуживания и ремонта автотранспортки и методы ее диагностики;
- Стрессоустойчивость, ответственность, способность принимать правильные и своевременные решения.
- Желателен опыт с техникой импортного производства.
Работодатель обещает предоставить бронь от мобилизации и жилье.
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