Головною метою графіка відключення води у Львові є виявлення зношених ділянок трубопроводів та їх подальший ремонт.

Згідно з графіком відключення води у Львові, буде тимчасово припинено постачання до будинків на таких вулицях, як Виговського, Сигнівка, Любінська, Патона, Гірника, Садова та інших, повідомляє Politeka.

МКП «Львівтеплоенерго» розпочало щорічні гідравлічні випробування теплових мереж Залізничного району. В рамках цих робіт призупинили подачу гарячої води на два тижні, з 12 до 25 травня, а також призупинять з 26 травня до 8 червня.

Так, з 12 до 25.05 не буде водопостачання на вулицях:

Виговського, Сигнівка, Любінська, Патона, П. Полтави, Ряшівська, Кричевського, Баштанна, Гірника, Городоцька, Головатого, Караджича, Мисливська, Яворницького, С. Петлюри, Кульчицька, Кульпарківська, Чувашська, Садова, Комарова, Ярослава Мудрого, Грушевського (Рудно).

А з 26 травня до 8 червня графік застосують до будинків вулиць:

Роксоляни, Широка, Суботівська, Сяйво, Вигоди, Ангарна, Планерна, Доробок, Сластіона, Низинна, Повітряна, Сірка, Мундяка, Калнишевського, Шевченка, Річицька, Біберовича, Ожинова, Порічкова, Величковського.

Як пояснив директор «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець, це важливий етап, який дозволяє уникнути аварій під час опалювального сезону, а також оперативно реагувати на зміни температури. Завдяки гідравлічним випробуванням у попередні роки, в останні сезони вдається уникнути великих аварій.

Графік відключення води у Львові застосовується щорічно після завершення опалювального сезону, згідно з вимогами «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». Відзначимо, що цей процес допомагає підготувати мережі до подальших навантажень в зимовий період.

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