Подорожчання проїзду у Львівській області стало однією з найбільш популярних тем для розмов серед місцевих.

Подорожчання проїзду у Львівській області викликало хвилю обурення серед пасажирів, повідомляє Politeka.

За оновленими даними, вартість квитків зросла на 15–20%, і мінімальна ціна поїздки тепер стартує від 30 гривень. Найбільш помітне підвищення зафіксовано на напрямках Кам’янка-Бузького та Стрийського районів. Зокрема, поїздка Жовтанці – Львів тепер коштує 50 грн замість попередніх 40.

У транспортних компаніях пояснюють зростання цін економічними чинниками: збільшенням офіційних зарплат, подорожчанням запчастин і зменшенням кількості пасажирів. Про підняття вартості проїзду повідомили найбільші автоперевізники області — Львівське АТП 14631, Самбірське АТП 14608, “Міра і К” та інші.

Начальник управління транспорту ОВА Степан Рудницький зазначає, що адміністрація отримала щонайменше 13 офіційних звернень від перевізників щодо нових тарифів. Хоча такі рішення ухвалюються самостійно, перевізники зобов’язані попереджати про них за 10 днів.

Крім того, оператори мають забезпечити середню зарплату для водіїв на рівні 20 тисяч грн для збереження статусу «броньованих працівників». На фоні цього подорожчання проїзду у Львівській області викликало шквал критики в соцмережах — мешканці називають нові тарифи необґрунтованими та непосильними.

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