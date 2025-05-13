Подорожание проезда во Львовской области стало одной из самых популярных тем для местных разговоров.

Подорожание проезда во Львовской области вызвало волну негодования среди пассажиров, сообщает Politeka.

По обновленным данным стоимость билетов выросла на 15–20%, и минимальная цена поездки теперь стартует от 30 гривен. Наиболее заметное повышение зафиксировано по направлениям Каменка-Бугского и Стрыйского районов. В частности, поездка в Жовтанцы – Львов теперь стоит 50 грн вместо предыдущих 40.

В транспортных компаниях объясняют рост цен экономическими факторами: увеличением официальных зарплат, удорожанием запчастей и уменьшением количества пассажиров. О повышении стоимости проезда сообщили крупнейшие автоперевозчики области - Львовское АТП 14631, Самборское АТП 14608, "Мера и К" и другие.

Начальник управления транспорта ОВА Степан Рудницкий отмечает, что администрация получила по меньшей мере 13 официальных обращений от перевозчиков по поводу новых тарифов. Хотя такие решения принимаются самостоятельно, перевозчики обязаны предупреждать о них за 10 дней.

Кроме того, операторы должны обеспечить среднюю зарплату для водителей на уровне 20 тысяч гривен для сохранения статуса «бронированных работников». На фоне этого подорожания проезда во Львовской области вызвало шквал критики в соцсетях – жители называют новые тарифы необоснованными и непосильными.

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