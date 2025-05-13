Главной целью графика отключения воды во Львове есть обнаружение изношенных участков трубопроводов и их дальнейший ремонт.

Согласно графику отключения воды во Львове, будут временно прекращены поставки в дома на таких улицах, как Выговского, Сигневка, Любинская, Патона, Горняка, Садовая и других, сообщает Politeka.

«Львовтеплоэнерго» приступило к ежегодным гидравлическим испытаниям тепловых сетей Железнодорожного района. В рамках этих работ приостановили подачу горячей воды на две недели, с 12 по 25 мая, а также приостановят с 26 мая по 8 июня.

Так, с 12 по 25.05 не будет водоснабжения на улицах:

Выговского, Сигновка, Любинская, Патона, П. Полтавы, Ряшевская, Кричевского, Баштанная, Горняка, Городоцкая, Головатого, Караджича, Охотничья, Яворницкого, С. Петлюры, Кульчицкая, Кульпарковская, Чувашская, Садовая, Комогорова, Ярослава

А с 26 мая по 8 июня график применят к домам улиц:

Роксоляны, Широкая, Субботовская, Сияние, Удобства, Ангарная, Планерная, Доработок, Сластиона, Низинная, Воздушная, Сера, Мундяка, Калнышевского, Шевченко, Речицкая, Биберовича, Ожинова, Поречкова, Величковского.

Как пояснил директор «Львовтеплоэнерго» Александр Одинец, это важный этап, позволяющий избежать аварий во время отопительного сезона, а также оперативно реагировать на изменения температуры. Благодаря гидравлическим испытаниям в предыдущие годы в последние сезоны удается избежать крупных аварий.

График отключения воды во Львове применяется ежегодно после завершения отопительного сезона согласно требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей». Отметим, что этот процесс помогает подготовить сети к дальнейшим нагрузкам в зимний период.

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