Відключення газу у Львівській області 14 травня торкнеться мешканців міста Броди, повідомляє Politeka.

Як інформує Бродівська дільниця Золочівського УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт буде тимчасово припинено подачу газу всім категоріям споживачів на ряді вулиць.

Зокрема, газопостачання буде відсутнє з 9:00 год ранку 14 травня за наступними адресами: вул. Полковника Мариняка, Домбровського, Костюшка, Зелена, Й. Рота, Волонтерська, Возницького, Вишневецького, Проектна, Конюшківська, а також у будинках №40 та №57 по вул. Залізнична. Орієнтовний час завершення робіт та відновлення газопостачання – з 16:00 того ж дня.

Відключення газу у Львівській області 14 травня зумовлене необхідністю виконання термінового ремонту на газових мережах для запобігання можливим аваріям і забезпечення безпеки мешканців. Споживачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь вжити заходів, щоб мінімізувати дискомфорт у побуті.

Споживачів просять заздалегідь перевірити свої газові прилади та забезпечити їх безпеку до відновлення подачі газу. У разі виникнення запитань або потреби у додатковій інформації мешканці можуть звертатися до місцевої газової служби.

Про всі зміни у графіку споживачів буде поінформовано додатково.

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