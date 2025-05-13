Отключение газа во Львовской области 14 мая коснется жителей города Броды, сообщает Politeka.

Как информирует Бродовский участок Золочевского УЭГХ Львовского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет временно прекращена подача газа всем категориям потребителей на ряде улиц.

В частности, газоснабжение будет отсутствовать с 9:00 утра 14 мая по следующим адресам: ул. Полковника Мариняка, Домбровского, Костюшко, Зеленая, Й. Рота, Волонтерская, Возницкого, Вишневецкого, Проектная, Конюшковская, а также дома №40 и №57 по ул. Железнодорожная. Ориентировочное время завершения работ и возобновление газоснабжения – с 16.00 того же дня.

Отключение газа во Львовской области 14 мая обусловлено необходимостью выполнения срочного ремонта на газовых сетях для предотвращения возможных аварий и обеспечения безопасности жителей. Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее принять меры, чтобы минимизировать дискомфорт в быту.

Потребителей просят заранее проверить свои газовые приборы и обеспечить их безопасность до возобновления подачи газа. В случае возникновения вопросов или необходимости дополнительной информации жители могут обращаться в местную газовую службу.

Обо всех изменениях в графике потребителей будут информированы дополнительно.

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