Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Житомирській області відбудеться у зв’язку з виконанням планових технічних робіт на мережах, повідомляє Politeka.

У Ружинській громаді інформують про тимчасове припинення електропостачання з 9:00 до 17:00 в окремих населених пунктах регіону, що дозволить забезпечити надійність роботи системи в майбутньому.

Так, у понеділок, 12.05, без електроенергії залишаться мешканці сіл Березянка (вул. Шкільна) та Дерганівка. 13 числа роботи триватимуть у Верхівні (вул. Заріччя, Гетьманська), Зарудинцях (Шкільна, Набережна) та Карабчиєві (Заріччя, Кооперативна). 14 числа ці ж населені пункти знову опиняться без світла, до них також приєднається Мусіївка. У середу, 15 числа, обмеження торкнуться вулиць у Зарудинцях, Карабчиєві та Верхівні. 16 травня електропостачання буде тимчасово припинено у Вишневому (Яблунева) та Заріччі (СВК «Ружинський»).

Енергокомпанії закликають жителів поставитися до ситуації з розумінням. Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Житомирській області допоможе вчасно провести технічне обслуговування мереж. Рекомендується стежити за оновленнями графіків на офіційних сайтах постачальників, оскільки можливі корективи через погодні умови.