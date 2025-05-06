Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області до економічно обґрунтованого рівня можливий сценарій

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області можливе у майбтньому через низку проблем на водопроваодах та водоканалах, повідомляє Politeka.net.

Представники обради та військової адміністрації запевняють, що докладають усіх зусиль, аби мешканці регіону не відчули проблем з водопостачанням.

Однак ситуація залишається напруженою. Зростання вартості електроенергії, пального та реагентів призвело до підвищення собівартості питної води. Проте, на даний момент, облрада утримує вартість без змін.

Рішенням обласної влади різниця в тарифах покривається за рахунок обласного бюджету, що дозволяє мешканцям Дніпропетровщини уникнути додаткового фінансового навантаження, яке виникло внаслідок збільшення витрат водоканалів.

Проте в деяких громадах ситуація є складнішою:

У Марганці та Апостоловому місцеві водоканали накопичили значні борги через різницю в тарифах, що створює ризик фінансових труднощів у майбутньому.

У Кривому Розі після підриву Каховської ГЕС місто залишилося без основного джерела водопостачання. Обласна рада виділила 100 млн грн на вирішення цієї проблеми, що дозволило стабілізувати ситуацію.

Зараз тарифи залишаються на попередньому рівні, але така ситуація не може тривати довго. Існує два можливі сценарії розвитку подій:

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області до економічно обґрунтованого рівня.

Пошук державних субвенцій для підтримки водоканалів.

Обласна влада наголошує, що в умовах війни забезпечення базових потреб — води та тепла — є пріоритетним завданням. Проте після закінчення війни питання тарифів, ймовірно, потребуватиме перегляду.

Джерело.

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