Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области до экономически обоснованного уровня возможный сценарий

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области возможно в будущем из-за ряда проблем на водопроводах и водоканалах, сообщает Politeka.net.

Представители облсовета и военной администрации уверяют, что прилагают все усилия, чтобы жители региона не испытали проблем с водоснабжением.

Однако ситуация остается напряженной. Рост стоимости электроэнергии, горючего и реагентов привел к повышению себестоимости питьевой воды.

Решением областных властей разница в тарифах покрывается за счет областного бюджета, что позволяет жителям Днепропетровщины избежать дополнительной финансовой нагрузки, возникшей вследствие увеличения расходов водоканалов. Однако на данный момент облсовет удерживает стоимость без изменений.

Однако в некоторых общинах ситуация сложнее:

В Марганце и Апостоловом местные водоканалы накопили значительные долги из-за разницы в ценах, что создает риск финансовых затруднений в будущем.

В Кривом Роге после подрыва Каховской ГЭС город остался без основного источника водоснабжения. Областной совет выделил 100 млн грн на решение этой проблемы, что позволило стабилизировать ситуацию.

Сейчас цены остаются на прежнем уровне, но подобная ситуация не может длиться долго. Существует два возможных сценария развития событий:

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области до экономически обоснованного уровня.

Поиск государственных субвенций для поддержки водоканалов.

Областные власти подчеркивают, что в условиях войны обеспечение базовых потребностей — воды и тепла — является приоритетной задачей. Однако после окончания войны вопрос тарифов, вероятно, потребует пересмотра.

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