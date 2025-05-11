Отключение света на неделю 12-18 мая в Житомирской области произойдет в связи с выполнением плановых технических работ на сетях, сообщает Politeka.

В Ружинском обществе информируют о временном прекращении электроснабжения с 9:00 до 17:00 в отдельных населенных пунктах региона, что позволит обеспечить надежность работы системы в будущем.

Так, в понедельник, 12.05, без электроэнергии останутся жители сел Березянка (ул. Школьная) и Дергановка. 13 числа работы будут продолжаться в Верховне (ул. Заречье, Гетманская), Зарудинцах (Школьная, Набережная) и Карабчие (Заречье, Кооперативная). 14 числа эти же населенные пункты снова окажутся без света, к ним также присоединится Мусеевка. В среду, 15 числа, ограничения коснутся улиц в Зарудинцах, Карабчие и Верховне. 16 мая электроснабжение будет временно прекращено в Вишневом (Яблоневе) и Заречье (СПК «Ружинский»).

Энергокомпании призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием. Отключение света на неделю 12-18 мая в Житомирской области поможет вовремя провести техническое обслуживание сетей. Рекомендуется следить за обновлениями графиков на официальных сайтах поставщиков, поскольку возможны коррективы из-за погодных условий.