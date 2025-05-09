Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Житомирі, то кілька цих варіантів можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів у Житомирі — це реальна можливість залишатися активними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.

У місті зараз доступні декілька вакансій із повною зайнятістю, зокрема для тих, хто не має спеціальної освіти або шукає стабільний дохід у зрозумілих умовах.

Мережа закладів “ХОЧУ ЗʼЇСТИ”, що працює в центрі міста, запрошує посудомийницю або прибиральницю. Робочий процес у комфортних умовах, є посудомийна машина, а за потреби — оплачується таксі після зміни. Зарплата — 1000 грн/зміна, виплачується щоденно після роботи. Графік — 2/2, 3/3 або за домовленістю. Це чудовий варіант для людей старшого віку, які хочуть працювати без зайвого стресу.

Для активніших шукачів відкрито вакансію продавця продовольчих товарів у супермаркеті на вокзалі. Пропонують оплату від 17 300 грн/міс., гнучкий графік — 2/2, 3/3 або 4/2, а також оплачуване навчання й можливість кар’єрного росту. Атмосфера дружня, а адаптація — швидка й з підтримкою наставника.

Окремо триває набір водіїв евакуатора з категорією БЕ для поїздок з Європи до України. Заробітна плата — 40 000–55 000 грн., розрахунок після кожного рейсу. Вимоги — чіп-карта та закордонний паспорт.

Усі ці вакансії чудово підходять для людей пенсійного віку, які шукають стабільну роботу для пенсіонерів у Житомирі з можливістю адаптації, офіційного оформлення і гідної оплати.

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