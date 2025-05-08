Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області затронуло лише одну громаду.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області затронуло послуги централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Так, рішенням виконавчого комітету №88 від 17 квітня 2025 року затверджено нові тарифи.

Підняття цін зачепило Ружин. Попередній тариф був встановлений ще 10 червня 2021-ого і набрав чинності з 1 вересня того ж року. Відтоді ціни залишалися незмінними майже чотири роки, включно з періодом воєнного стану, який триває й зараз.

Проте за цей час суттєво зросла вартість електроенергії — ключового ресурсу в системі подачі води до осель. Комунальне підприємство щомісяця споживає значні обсяги електроенергії, тому своєчасна оплата за її використання є критично важливою для безперебійного надання водопровідних послуг мешканцям громади.

З 1 травня 2025 року діятимуть нові тарифні плани:

централізоване водопостачання — 35,17 грн за кубометр (зростання на 52,9%);

водовідведення — 44,90 грн за кубометр (зростання на 49,7%).

Мешканців громади просять поставитися до підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області із розумінням та вчасно сплачувати рахунки, аби забезпечити безперебійну роботу водопровідного господарства.

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