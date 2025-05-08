Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области затронуло только одну общину.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области коснулось централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.net.

Так, решением исполнительного комитета №88 от 17 апреля 2025 утверждены новые цены.

Поднятие цен затронуло Ружин. Предыдущая цена была установлен еще 10 июня 2021 года и вступил в силу с 1 сентября того же года. С тех пор цены оставались неизменными почти четыре года, включая период военного положения, который продолжается и сейчас.

Однако за это время существенно возросла стоимость электроэнергии — ключевого ресурса в системе подачи воды в дома. Коммунальное предприятие ежемесячно потребляет значительные объемы электроэнергии, поэтому своевременная оплата за ее использование критически важна для бесперебойного предоставления водопроводных услуг жителям общины.

С 1 мая 2025 года будут действовать новые тарифные планы:

централизованное водоснабжение - 35,17 грн за кубометр (рост на 52,9%);

водоотвод - 44,90 грн за кубометр (рост на 49,7%).

Жителей общины просят отнестись к повышению тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области с пониманием и своевременно оплачивать счета, чтобы обеспечить бесперебойную работу водопроводного хозяйства.

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