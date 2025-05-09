Если вы ищете работу пенсионером в Житомире, то несколько этих вариантов могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Житомире – это реальная возможность оставаться активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.

В городе сейчас доступно несколько вакансий с полной занятостью, в том числе для тех, кто не имеет специального образования или ищет стабильный доход в понятных условиях.

Сеть заведений “ХОЧУ ЗʼЇСТИ”, работающая в центре города, приглашает посудомоечку или уборщицу . Рабочий процесс в комфортных условиях, есть посудомоечная машина, а при необходимости оплачивается такси после смены. Зарплата – 1000 грн/смена, выплачивается ежедневно после работы. График - 2/2, 3/3 или по договоренности. Это отличный вариант для людей постарше, которые хотят работать без лишнего стресса.

Для более активных соискателей открыта вакансия продавца продовольственных товаров в супермаркете на вокзале. Предлагают оплату от 17 300 грн/мес., гибкий график - 2/2, 3/3 или 4/2, а также оплачиваемое обучение и возможность карьерного роста. Атмосфера дружественная, а адаптация – быстрая и с поддержкой наставника.

Отдельно идет набор водителей эвакуатора с категорией БЭ для поездок из Европы в Украину. Заработная плата – 40 000–55 000 грн., расчет после каждого рейса. Требования — чип-карта и загранпаспорт.

Все эти вакансии отлично подходят для людей пенсионного возраста, которые ищут стабильную работу для пенсионеров с возможностью адаптации, официального оформления и достойной оплаты.

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