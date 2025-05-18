Містянам обіцяють грошову винагороду за одну дію під час оплати проїзду у Львові.

За оплату проїзду у Львові та області банківською карткою 17 пасажирів отримають грошові винагороди, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає компанія Smart Ticket Technology, яка є оператором електронного квитка в регіоні. Переможці отримають на свої рахунки по 500 або 700 гривень. Участь в акції не потребувала жодної реєстрації — достатньо було щодня користуватись електронною формою оплати й здійснити щонайменше 30 поїздок за місяць. Перевагу мали власники карток Visa — їм перерахують на 200 гривень більше.

Система автоматично визначає переможців випадковим чином серед усіх пасажирів, які виконали умови. Акція стартувала ще в лютому й триває щомісяця. Таким чином, кожен, хто регулярно оплачує поїздки безконтактно, має шанс отримати фінансову подяку. Зокрема, заохочення стимулює мешканців області переходити на сучасні способи розрахунку.

Сучасна система дозволяє не лише зручно оплачувати проїзд, а й стимулює пасажирів до використання електронних сервісів. Це черговий крок до цифровізації транспорту, який також робить оплату проїзду у Львові вигіднішою для користувачів. Усі подробиці та умови акції можна знайти на сайті перевізника.

Організатори планують продовжувати акцію й надалі, щоб ще більше людей обирали безконтактні платежі.

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