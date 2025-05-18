Горожанам обещают денежное вознаграждение за одно действие при оплате проезда во Львове.

За оплату проезда во Львове и области банковской картой 17 пассажиров получат денежные вознаграждения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет компания Smart Ticket Technology, являющаяся оператором электронного билета в регионе. Победители получат на свои счета по 500 или 700 гривен. Участие в акции не требовало никакой регистрации — достаточно было ежедневно пользоваться электронной формой оплаты и совершить не менее 30 поездок в месяц. Преимущество имели держатели карт Visa — им перечислят на 200 гривен больше.

Система автоматически определяет победителей случайным образом среди всех выполнивших условия пассажиров. Акция стартовала еще в феврале и продолжается каждый месяц. Таким образом, каждый, кто регулярно оплачивает поездки бесконтактно, имеет шанс получить финансовую благодарность. В частности, поощрение стимулирует жителей области переходить на современные методы расчета.

Современная система позволяет не только удобно оплачивать проезд, но и стимулирует пассажиров к использованию электронных сервисов. Это очередной шаг к цифровизации транспорта, который делает оплату проезда во Львове выгоднее для пользователей. Все подробности и условия акции можно найти на сайте перевозчика.

Организаторы планируют продолжать акцию и дальше, чтобы еще больше людей выбирали бесконтактные платежи.

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