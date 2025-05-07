Новий графік поїздів у Львові стартував з першого рейсу рейкового автобуса PESA, повідомляє Politeka.
За даними Укрзалізниці, 6 травня він вирушив з Коломиї до міста Лева та перевіз близько 200 пасажирів у обох напрямках.
Відтепер поїзд №815/816 з’єднує коломийський напрямок, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк зручним денним маршрутом. Він курсуватиме щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У понеділок, вівторок та середу цей рейс ходитиме за скороченим маршрутом Коломия — Львів — Коломия.
Крім того, новий поїзд у тестовому режимі зупинятиметься і на станції Галич. Це дозволить ще більшій кількості пасажирів скористатися сучасним та швидким залізничним сполученням у регіоні.
У напрямку Луцька рейковий автобус вирушає з коломийського напрямку о 06:55 та прибуває до Луцька о 14:20. Зворотний рейс з Луцька відправляється о 15:17 і прибуває до Коломиї о 22:35.
Квитки вже можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті компанії або в касах вокзалів. Продаж здійснюється на глибину 10 діб, що дозволяє зручно планувати подорожі.
Новий графік поїздів у Львові — це розширення залізничних можливостей Укрзалізниці для місцевих жителів та гостей західного регіону, яке забезпечує комфортні подорожі на короткі та середні відстані.
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