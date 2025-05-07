Новый график поездов во Львове уже доступен местным жителям и гостям.

Новый график поездов во Львове стартовал с первого рейса рельсового автобуса PESA, сообщает Politeka.

По данным Укрзализныци, 6 мая он отправился из Коломыи в город Льва и перевез около 200 пассажиров в обоих направлениях.

Теперь поезд №815/816 соединяет коломыйское направление, Ивано-Франковск, Львов и Луцк удобным дневным маршрутом. Он будет курсировать по четвергам, по пятницам, по субботам и по воскресеньям. В понедельник, вторник и среду этот рейс будет ходить по сокращенному маршруту Коломыя — Львов — Коломыя.

Кроме того, новый поезд в тестовом режиме будет останавливаться и на станции Галич. Это позволит еще большему числу пассажиров воспользоваться современным и быстрым железнодорожным сообщением в регионе.

В направлении Луцка рельсовый автобус отправляется из коломыйского направления в 06:55 и прибывает в Луцк в 14:20. Обратный рейс из Луцка отправляется в 15:17 и прибывает в Коломыю в 22:35.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, на официальном сайте компании или в кассах вокзалов. Продажа осуществляется на глубину 10 суток, что позволяет удобно планировать поездки.

Новый график поездов во Львове — расширение железнодорожных возможностей Укрзализныци для местных жителей и гостей западного региона, которое обеспечивает комфортные путешествия на короткие и средние расстояния.

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