Подорожчання консервів у Львові вже не просто чутки, а помітна реальність для тих, хто уважно стежить за цінниками на полицях магазинів.

Подорожчання консервів у Львові найбільше відобразилося на кабачковій ікрі, бичках в томаті та оливках, повідомляє Politeka.

Так, ікра з кабачків 440 г у магазині Novus коштує 83.69 копійок. Це на 12.72 більше, ніж середня вартість в березні. Більш стрімке зростання зафіксовано у бичків Аквамарин 230 грамів. У березні вони коштували 97.10, а у квітні вже 106.70. Це приріст у 9.60 лише за один місяць.

Серед оливок рекордсменами стали зелені без кісточки Іберіка вагою 170. Зростання склало майже 10 грн. Чорні з кісточкою 300 г виросли з 97.5 до 98.53. Помірніше зросли ціни на інші продукти. Наприклад, цукрова кукурудза вагоюпіднялася з 36.33 до 36.60, а сардини натуральні вагою 230 г — з 71.24 до 74.32.

Експерти подорожчання консервів у Львові пов’язують із загальним підвищенням витрат на логістику, виробництво та коливанням валютного курсу. Споживачам радять уважно порівнювати цінника в різних торговельних мережах, адже різниця може становити до 5 або навіть 10 гривень за одиницю товару.

Крім того, на вартість впливають сезонні коливання попиту та імпортна залежність окремих категорій. Економісти прогнозують, що до літа ситуація навряд чи стабілізується. Найбільш нестійкою залишатиметься вартість продуктів з високою часткою імпорту.

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