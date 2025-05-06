Подорожание консервов во Львове уже не просто слухи, а заметная реальность для внимательно следящих за ценниками на полках магазинов.

Подорожание консервов во Львове больше всего отразилось на кабачковой икре, бычках в томате и оливках, сообщает Politeka.

Так, икра из кабачков 440 г в магазине Novus стоит 83.69 копеек. Это на 12.72 больше, чем средняя стоимость в марте. Более стремительный рост отмечен у бычков Аквамарин 230 граммов. В марте они стоили 97:10, а в апреле уже 106:70. Это прирост в 9.60 всего за один месяц.

Среди оливок рекордсменами стали зеленые без косточки Иберика весом 170. Рост составил почти 10 грн. Черные с косточкой 300 г выросли с 97.5 до 98.53. Более умеренно выросли цены на другие продукты. Например, сахарная кукуруза весом поднялась с 36.33 до 36.60, а сардины натуральные весом 230 г – с 71.24 до 74.32.

Эксперты подорожания консервов во Львове связывают с общим повышением затрат на логистику, производство и колебанием валютного курса. Потребителям советуют внимательно сравнивать ценники в разных торговых сетях, ведь разница может составлять до 5 или даже 10 гривен за единицу товара.

Кроме того, на стоимость влияют сезонные колебания спроса и импортная зависимость отдельных категорий. Экономисты прогнозируют, что к лету ситуация вряд ли стабилизируется. Наиболее неустойчивой будет оставаться стоимость продуктов с высокой долей импорта.

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