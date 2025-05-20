Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові насамперед, торкнеться електроенергії та газу, повідомляє Politeka.

Перше, що варто знати, цього місяця мешканці облцентру отримають нові платіжки за розподіл газу.

Як пояснили в компанії "Газмережі", підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові розпочнеться із запровадження так званої третьої платіжки за технічне обслуговування газових мереж та обладнання.

Фахівці зазначають, що ця плата потрібна для забезпечення належного рівня безпеки газопостачання у багатоквартирних будинках.

Також згідно з урядовими рішеннями, з 1 травня 2025 р. у місті запроваджується єдина ціна на електроенергію: 4,32 грн за кіловат. Такий показник застосовуватиметься для всіх категорій споживачів, включаючи тих, хто користується електричним опаленням.

Ціна на холодну воду у Харкові залишається однією з найнижчих в Україні і становить 24,51 грн за кубометр. Для порівняння, в інших регіонах України цей тариф коливається між 30 і 40 гривнями. Вартість гарячої води в місті варіюється від 80,62 до 93,22 грн залежно від наявності сушарки та постачальника.

Отже, у травні 2025 року містяни по-різному відчують підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, що дозволяє жителям міста планувати свої витрати без додаткових навантажень на свій гаманець.

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