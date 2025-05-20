Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове прежде всего, коснется электроэнергии и газа, сообщает Politeka.

Первое что стоит знать, в этом месяце жители облцентра получат новые платежки за распределение газа.

Как пояснили в компании "Газсети", повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове начнется с введения так называемой третьей платежки за техническое обслуживание газовых сетей и оборудования.

Специалисты отмечают, что эта плата необходима для обеспечения надлежащего уровня безопасности газоснабжения в многоквартирных домах.

Также согласно правительственным решениям, с 1 мая 2025 г. в городе вводится единая цена на электроэнергию: 4,32 грн за киловатт. Такой показатель применяться для всех категорий потребителей, включая тех, кто пользуется электрическим отоплением.

Цена на холодную воду в Харькове остается одной из самых низких в Украине и составляет 24,51 грн. за кубометр. Для сравнения, в других регионах Украины этот тариф колеблется от 30 до 40 гривен. Стоимость горячей воды в городе варьируется от 80,62 до 93,22 грн. в зависимости от наличия сушилки и поставщика.

Итак, в мае 2025 года горожане по-разному ощутят повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове, что позволяет жителям этого города планировать свои расходы без дополнительных нагрузок на кошелек.

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