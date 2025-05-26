Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі доступне в декількох варіантах.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі та області доступне в різних варіантах, повідомляє Politeka.

Зокрема в селі Суха Балка вропонується трикімнатний будинок з усіма зручностями — газ, вода, світло та можливість вести господарство на власному городі. У будинку є чотири ліжка і два дивани. Є колодязь, погріб та літня кухня. Комунальні послуги оплачуються окремо. Для детальної інформації про житло в Сухій Балці телефонуйте за номером 073 181 9744.

Цей будинок знаходиться всього за 25 км від Дніпра, а транспортне сполучення дуже зручне — маршрутки курсують кожні 30 хвилин, також є електричка вранці та ввечері. Поряд є магазини та базар для необхідних покупок.

Також варто зазначити, що в межах програми «Прихисток» власники вільних помешкань можуть надавати житло для переселенців, отримуючи за це грошову компенсацію від держави. Це допомагає підтримати тих, хто опинився в критичних обставинах, а також дозволяє залучити громаду до вирішення нагальних проблем.

Для пошуку актуальних пропозицій та реєстрації на онлайн-платформі можна звертатися до сайту dopomagai.org, де розміщено всі доступні варіанти, умови проживання та контактні дані для зворотного зв’язку.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі дозволяє знайти тимчасовий прихисток для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

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