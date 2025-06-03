Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, то є кілька варіантів, які можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає як повну зайнятість, так і підробіток із помірними фізичними навантаженнями та стабільною оплатою, повідомляє Politeka.

На ринку праці з’явилися нові пропозиції, які можуть зацікавити людей старшого віку.

У Вознесенівському районі міста потрібні працівники на фасування сипучих продуктів харчування. Оплата — 60 гривень за годину, повний робочий день. Перевага надається чоловікам, у тому числі пенсіонерам, які шукають підробіток. Місце — в районі бази ТАКО, орієнтир — ОЛІС, вулиця Карпенка-Карого.

Ще одна актуальна вакансія — сторож у гаражному кооперативі на Бородинському мікрорайоні (Олександрівський район). Працювати потрібно позмінно, оплата — від 2 000 до 2 100 гривень на місяць. Ідеальний варіант для пенсіонера, який шукає спокійну та відповідальну роботу.

Також у Дніпровському районі шукають продавця в продуктовий магазин (Правий Берег). Офіційне працевлаштування, графік — тиждень через тиждень з 08:00 до 22:00. Ставка — 500 грн за день плюс відсоток від продажів. Виходить 8-12 тисяч гривень на місяць. Вакансія відкрита для жінок, бажано з досвідом роботи, але також розглядають кандидатури пенсіонерок.

Загалом, робота для пенсіонерів у Запоріжжі — це можливість залишатися активним, отримувати додатковий дохід і підтримувати соціальну взаємодію, навіть після виходу на пенсію.

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