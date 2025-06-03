Если вы ищете работу пенсионером в Запорожье, то есть несколько вариантов, которые могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Запорожье предусматривает полную занятость и подработку с умеренными физическими нагрузками и стабильной оплатой, сообщает Politeka.

На рынке труда появились новые предложения, которые могут заинтересовать людей постарше.

В Вознесеновском районе города нужны работники на фасовку сыпучих продуктов питания . Оплата - 60 гривен в час, полный рабочий день. Предпочтение отдается мужчинам, в том числе пенсионерам, которые ищут подработку. Место – в районе базы ТАКО, ориентир – ОЛИС, улица Карпенко-Карого.

Еще одна актуальная вакансия – сторож в гаражном кооперативе на Бородинском микрорайоне (Александровский район). Работать нужно посменно, оплата – от 2 000 до 2 100 гривен в месяц. Идеальный вариант для пенсионера, ищет спокойную и ответственную работу.

Также в Днепровском районе ищут продавца в продуктовый магазин (Правый Берег). Официальное трудоустройство, график – неделю через неделю с 08:00 до 22:00. Ставка – 500 грн за день плюс процент от продаж. Выходит 8-12 тысяч гривен в месяц. Вакансия открыта для женщин, желательно с опытом работы, но также рассматривают кандидатуры пенсионерок.

В целом работа для пенсионеров в Запорожье — это возможность оставаться активной, получать дополнительный доход и поддерживать социальное взаимодействие, даже после выхода на пенсию.

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