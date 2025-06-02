З початку травня українці мають змогу отримати грошову допомогу в Полтаві на оренду житла та інші потреби, повідомляє Politeka.
Починаючи з 1 березня 2025 року, виплати для ВПО в Україні автоматично продовжили ще на пів року. Проте це стосується лише тих, хто відповідає встановленим вимогам. Звертатися повторно не потрібно — продовження відбувається автоматично.
Розмір допомоги становить:
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2000 грн для дорослих;
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3000 грн для дітей з інвалідністю.
Втім, якщо людина тривалий час перебуває за кордоном (понад 30 днів), придбала нерухомість або транспорт, чи має підвищений дохід, виплати можуть припинити. Ці дані проходять ретельну перевірку.
Також у рамках партнерства між благодійним фондом «Право на захист» і УВКБ ООН стартувала програма відшкодування витрат на оренду житла. Грошова допомога в Полтаві передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які тут оселилися. У межах цієї програми надається компенсація за оренду помешкання на строк до шести місяців.
Податися на участь можна через партнерські організації або під час особистої консультації. Підтримка надається в межах доступного фінансування, тож рекомендується звертатися заздалегідь.
Для отримання допомоги необхідно дотримуватись всіх вимог програми та своєчасно надавати актуальну інформацію.
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