Якщо ви потребуєте грошової допомоги в Полтаві, то у вас є шанс її отримати за однією з програм.

З початку травня українці мають змогу отримати грошову допомогу в Полтаві на оренду житла та інші потреби, повідомляє Politeka.

Починаючи з 1 березня 2025 року, виплати для ВПО в Україні автоматично продовжили ще на пів року. Проте це стосується лише тих, хто відповідає встановленим вимогам. Звертатися повторно не потрібно — продовження відбувається автоматично.

Розмір допомоги становить:

2000 грн для дорослих;

3000 грн для дітей з інвалідністю.

Втім, якщо людина тривалий час перебуває за кордоном (понад 30 днів), придбала нерухомість або транспорт, чи має підвищений дохід, виплати можуть припинити. Ці дані проходять ретельну перевірку.

Також у рамках партнерства між благодійним фондом «Право на захист» і УВКБ ООН стартувала програма відшкодування витрат на оренду житла. Грошова допомога в Полтаві передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які тут оселилися. У межах цієї програми надається компенсація за оренду помешкання на строк до шести місяців.

Податися на участь можна через партнерські організації або під час особистої консультації. Підтримка надається в межах доступного фінансування, тож рекомендується звертатися заздалегідь.

Для отримання допомоги необхідно дотримуватись всіх вимог програми та своєчасно надавати актуальну інформацію.

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