Если вы нуждаетесь в денежной помощи в Полтаве, то у вас есть шанс ее получить по одной из программ.

С начала мая украинцы могут получить денежную помощь в Полтаве на аренду жилья и другие нужды, сообщает Politeka.

Начиная с 1 марта 2025 года выплаты для ВПЛ в Украине автоматически продлили еще на полгода. Однако это касается только тех, кто отвечает установленным требованиям. Обращаться не нужно — продолжение происходит автоматически.

Размер пособия составляет:

2000 грн. для взрослых;

3000 грн. для детей с инвалидностью.

Впрочем, если человек длительное время находится за границей (более 30 дней), приобрела недвижимость или транспорт, имеет повышенный доход, выплаты могут прекратить. Эти данные проходят тщательную проверку.

Также в рамках партнерства между благотворительным фондом «Право на защиту» и УВКБ ООН стартовала программа возмещения расходов на аренду жилья. Денежная помощь в Полтаве предусмотрена для поселившихся здесь внутренне перемещенных лиц. В рамках этой программы предоставляется компенсация за аренду квартиры на срок до шести месяцев.

Податься на участие можно через партнерские организации или во время личной консультации. Поддержка предоставляется в пределах доступного финансирования, поэтому рекомендуется обращаться заранее.

Для получения помощи необходимо соблюдать все требования программы и своевременно предоставлять актуальную информацию.

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