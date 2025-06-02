Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі, то є чимало варіантів, які можуть вам підійти.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доступне для жінок з дітьми та інших категорій, повідомляє Politeka.

Однією з таких пропозицій є кімнати в чотирикімнатній квартирі, де жінка з дитиною може безкоштовно проживати в обмін на допомогу по догляду за 6-річним сином під час роботи орендаря. Житло розташоване в тихому місці, є всі зручності, а комунальні послуги покриваються безкоштовно. Також надається харчування. Більш детальну інформацію можна отримати через вайбер.

Також у центрі міста пропонується тимчасове житло для ВПО з усіма необхідними умовами: тепло, вода, туалет, душ і кімната для прийому їжі. Встановлені двоярусні ліжка, є пральна машинка та інші побутові зручності. Проживання оплачувати не потрібно, комунальні послуги включені. З питаннями можна звертатися через вайбер.

Для тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі, також є можливість звернутися до організацій, що допомагають переселенцям. ТОВ «Український центр нерухомості» надає послуги з пошуку домівки, за адресою: вул. Перемоги, 63, тел. (061) 789-00-22. Крім того, КП «Запоріжремсервіс» також допомагає переселенцям у пошуках тимчасового проживання, знаходиться за адресою: вул. Незалежної України, 80-А, тел. (061) 285-34-67.

Ці ініціативи забезпечують важливу підтримку для людей, які потребують стабільності в умовах складної ситуації.

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