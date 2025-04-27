Продовжиться подорожчання овочів в Запоріжжі через несподіване похолодання посеред квітня

Подорожчання овочів в Запоріжжі зачепило насамперед помідори та огірки різних сортів - місцеві магазини оновили ціни, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували ціни в місцевому АТБ та інших магазинах.

Навесні українці дедалі частіше додають у свій раціон свіжі овочі, зокрема огірки та помідори — особливо в період свят. Попит на продукти для салатів і закусок традиційно зростає, що в свою чергу принесло подорожчання овочів в Запоріжжі.

Ситуація з цінами на помідори залишається динамічною та залежить від сорту. Так, тепличні зараз коштують в АТБ по 89,89 грн за кілограм. Більша ціна традиційно на томати коктельні - 119,95.

За даними Мінфіну у області рожеві сорти залишаються дорожчими: середня вартість у квітні складає 194,70 грн за кілограм, тоді як у березні вони були доступніші — 187,63 грн.

Що стосується огірків, то гладкі сорти наразі продаються в АТБ за акційною ціною - 79,89. Короткоплідні огірки зберігають стабільну вартість — приблизно 84, 89 грн за кілограм.

Пауза із холодами, морозами і снігами у квітні вплинула на овочеві культури, тому на ринку може зрости вартість огірків, помідорів та перцю.

Через низьку температуру повітря буде зміщено дозрівання цих плодів, що безумовно відіб'ється на ціновій політиці на ринку.

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