Подорожание овощей в Запорожье задело прежде всего помидоры и огурцы разных сортов - местные магазины обновили цены, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали цены в местных АТБ и других магазинах.

Весной украинцы все чаще добавляют в свой рацион свежие овощи, в частности, огурцы и помидоры — особенно в период праздников. Спрос на продукты для салатов и закусок обычно растет, что в свою очередь принесло подорожание овощей в Запорожье.

Ситуация с ценами на помидоры остается динамичной и зависит от сорта. Да, тепличные сейчас стоят в АТБ по 89,89 грн за килограмм. Большая стоимость традиционно на томаты коктельные – 119,95.

По данным Минфина в области розовые сорта остаются более дорогими: средняя стоимость в апреле составляет 194,70 грн за килограмм, тогда как в марте они были доступнее — 187,63 грн.

Что касается огурцов, то гладкие сорта продаются в АТБ по акционной цене - 79,89. Краткоплодные огурцы сохраняют стабильную стоимость – примерно 84,89 грн за килограмм.

Пауза с холодами, морозами и снегами в апреле повлияла на овощные культуры, поэтому на рынке может увеличиться стоимость огурцов, помидоров и перца.

Из-за низкой температуры воздуха будет смещено созревание этих плодов, что, безусловно, отразится на ценовой политике на рынке.

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