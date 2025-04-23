Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі, то є безліч варіантів, які можуть вам допомогти.

Наразі надається безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі в кількох локаціях міста, повідомляє Politeka.

Це чудова можливість для людей, які вимушено залишили свої домівки через бойові дії, знайти тимчасовий прихисток з усіма необхідними умовами для комфортного проживання.

Перше оголошення пропонує житло для жінки з дитиною в тихому місці. Для цієї категорії осіб надається не лише безкоштовна домівка, а й харчування. Комунальні послуги оплачувати не потрібно, а в обмін на домівку буде потрібно допомагати в домашніх справах. Важливо зазначити, що допомога по догляду за хворими або інвалідами не передбачена. Для отримання додаткової інформації можна звертатися до Viber за номером +38 073 322 3206.

Інші варіанти доступні в центрі міста. Одним з варіантів є прихисток на термін до двох тижнів. Тут пропонуються двоярусні ліжка, постільна білизна, а також кімната для прийому їжі, яка оснащена побутовою технікою і посудом. Додатково надаються обіди для всіх, хто потребує тимчасового притулку. Для більш детальної інформації можна звертатися за номером 067 727 6802.

Щоб дізнатися більше про безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі, ВПО можуть звернутися до організацій або до волонтерів. Наприклад, ТОВ «Український центр нерухомості» (вул. Перемоги, 63, тел. (061) 789-00-22) або КП «Запоріжремсервіс» (вул. Незалежної України, 80-А, тел. (061) 285-34-67).

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