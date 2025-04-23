Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев в Запорожской области, то есть множество вариантов, которые могут вам помочь.

Пока предоставляется бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье в нескольких локациях города, сообщает Politeka.

Это отличная возможность для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий, найти временное убежище со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания.

Первое объявление предлагает жилье для женщины с ребенком в тихом месте. Для этой категории лиц предоставляется не только бесплатный дом, но и питание. Коммунальные услуги оплачивать не нужно, а в обмен на дом потребуется помогать в домашних делах. Важно отметить, что пособие по уходу за больными или инвалидами не предусмотрено. Для получения дополнительной информации можно обращаться к Viber по номеру +38 073 322 3206.

Остальные варианты доступны в центре города. Одним из вариантов является убежище на срок до двух недель. Здесь предлагаются двухъярусные кровати, постельное белье, а также комната для еды, которая оснащена бытовой техникой и посудой. Дополнительно предоставляются обеды для всех, кто нуждается в временном убежище. Для более подробной информации можно обращаться по номеру 067 727 6802 .

Чтобы узнать больше о бесплатном жилье для переселенцев в Запорожье , ВПЛ могут обратиться в организации или волонтеры. Например, ООО «Украинский центр недвижимости» (ул. Победы, 63, тел. (061) 789-00-22 ) или КП «Запорожремсервис» (ул. Независимой Украины, 80-А, тел. (061) 285-34-67 ).

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