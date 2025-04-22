Місцевим жителям надали новий графік автобусів у Запоріжжі, тому варто знати про нові рейси у поминальні дні.

Новий графік автобусів у Запоріжжі передбачає зміну схеми руху міського транспорту на окремі дати, повідомляє Politeka.

Як інформує сервіс EasyWay, новий графік автобусів у Запоріжжі впровадили для того, щоб містяни могли дістатися на цвинтарі, де традиційно вшановують пам’ять рідних.

Новий графік автобусів у Запоріжжі вже працює: рейс «Вокзал – Кушугумський цвинтар» курсував з 19 по 20 квітня, а також їздитиме з 25 по 28 число.

З 25 по 28 квітня, рейсів буде більше, ніж тих, що запроваджувалися на сам Великдень. Так, із вокзалу люди зможуть виїхати о 9:00, 10:00 і 11:00, а назад сісти о 10:00, 11:00 та 13:00. У цей період зазвичай спостерігається великий наплив пасажирів, тож це має допомогти.

Втім, це не єдині зміни, які впроваджуються в місті. Віднедавна маршрути №75 та №91 обслуговує нова компанія. Починаючи з 14 квітня, на ці напрями вийшла «ПРОФТАКСІ 1». Саме її тимчасово призначив виконавчий комітет міської ради. Нагадаємо, що рішення ухвалили 10 числа, аби уникнути колапсу після розірвання угод із попередніми перевізниками.

Щодо самих рейсів: №75 з’єднує вулицю Героїв 37-го батальйону з 4-м Південним мікрорайоном, а №91 — сполучає Будинок культури ЗАлК із селом Овочеводів. Попередніх перевізників відсторонили достроково через невиконання умов договорів. Їхні послуги припинилися 14 числа, тож заміну шукали терміново.

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