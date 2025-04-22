Новый график автобусов в Запорожье подразумевает изменение схемы движения городского транспорта на отдельные даты, сообщает Politeka.

Как сообщает сервис EasyWay, новый график автобусов в Запорожье внедрили для того, чтобы горожане могли добраться на кладбище, где традиционно чтят память родных.

Новый график автобусов в Запорожье уже работает: рейс «Вокзал – Кушугумское кладбище» курсировал с 19 по 20 апреля, а также будет ездить с 25 по 28 число.

С 25 по 28 апреля, рейсов будет больше, чем тех, которые вводились на саму Пасху. Так, с вокзала люди смогут выехать в 9:00, 10:00 и 11:00, а обратно сесть в 10:00, 11:00 и 13:00. В этот период обычно наблюдается большой наплыв пассажиров, поэтому это должно помочь.

Впрочем, это не единственные изменения, которые вводятся в городе. Недавно маршруты №75 и №91 обслуживает новая компания. Начиная с 14 апреля, на эти направления вышла «ПРОФТАКС 1». Именно его временно назначил исполнительный комитет городского совета. Напомним, что решение было принято 10 числа, чтобы избежать коллапса после расторжения соглашений с предыдущими перевозчиками.

Относительно самих рейсов: №75 соединяет улицу Героев 37-го батальона с 4-м Южным микрорайоном, а №91 соединяет Дом культуры ЗАлК с селом Овочеводов. Предыдущих перевозчиков отстранили досрочно из-за невыполнения условий договоров. Их услуги прекратились 14 числа, поэтому замену искали срочно.

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