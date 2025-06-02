Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, то есть немало вариантов, которые могут вам подойти.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно для женщин с детьми и других категорий, сообщает Politeka.

Одно из таких предложений — комнаты в четырехкомнатной квартире, где женщина с ребенком может свободно проживать в обмен на пособие по уходу за 6-летним сыном во время работы арендатора. Место расположено в тихом месте, есть все удобства, а коммунальные услуги покрываются бесплатно. Также предоставляется питание. Более подробную информацию можно получить через вайбер.

Также в центре города предлагается временное жилье для ВПЛ со всеми необходимыми условиями: тепло, вода, туалет, душ и комната для приема пищи. Установлены двухъярусные кровати, стиральная машинка и другие бытовые удобства. Проживание оплачивать не нужно, коммунальные услуги включены. С вопросами можно обращаться через вайбер.

Для тех, кто ищет бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, также есть возможность обратиться в организации, помогающие переселенцам. ООО «Украинский центр недвижимости» предоставляет услуги по поиску дома по адресу: ул. Победы, 63, тел. (061) 789-00-22. Кроме того, КП "Запорожремсервис" также помогает переселенцам в поисках временного проживания, находится по адресу: ул. Независимая Украина, 80-А, тел. (061) 285-34-67.

Эти инициативы обеспечивают важную поддержку для людей, нуждающихся в стабильности в условиях сложной ситуации.

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