Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 25 квітня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди у Львові на 25 квітня обіцяє досить мінливу картину, повідомляє Politeka.

Сонце буде рідко з'являтися через хмари, і з середини дня й до вечора йтиме дощ. Температура вночі буде триматися на рівні +14°C, але вже до ранку знизиться до +10°C. Днем температура підніметься до +21°C, і це дозволить відчути значне потепління.

Однак, завдяки високій вологості, що досягне 91% вранці та знизиться до 57% у післяобідній час, атмосфера буде досить вологісною. Вітер буде помірним, швидкість якого досягатиме до 2.9 м/с, що створить легке відчуття прохолоди, особливо при дощі.

Цей день у Львові обіцяє бути досить специфічним: хоча температура зростає, через дощі не можна буде насолодитися повною мірою яскравим сонцем. Однак, як зазначають синоптики, навіть з опадами погода зберігається досить теплою.

Ймовірність опадів у Львові цього дня складає 68%, і більшість дощів припадає на другу половину дня. Тому радимо мати при собі парасольку.

Згідно з народним прогнозом погоди у Львові на 25 квітня, цей день знаменує собою істотне потепління. З цього дня земля активно прогрівається, і рослинність починає швидко розвиватися. Пращури помічали, якщо до цього дня верба вже розпушилася, то сильного холоду більше не буде.

З 25 квітня масово вилітають джмелі, а бджоли активно починають свою роботу. Також, за народними прикметами, з цього часу лисиці починають виходити з нір, що є ще одним знаком того, що весна вступає в свої права.

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