Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 25 апреля и рассказали все об этом дне.

Прогноз погоды во Львове на 25 апреля обещает изменчивую картину, сообщает Politeka.

Солнце будет редко появляться из-за облаков, и с середины дня до вечера будет идти дождь. Температура ночью будет держаться на уровне +14°C, но к утру снизится до +10°C. Днем температура поднимется до +21°C, что позволит почувствовать значительное потепление.

Однако, благодаря высокой влажности, которая достигнет 91% утром и снизится до 57% в послеобеденное время, атмосфера будет достаточно влажной. Ветер будет умеренным, скорость которого будет достигать 2.9 м/с, что создаст легкое чувство прохлады, особенно при дожде.

Этот день во Львове обещает быть достаточно специфичным: хотя температура растет, из-за дождей нельзя будет насладиться в полной мере ярким солнцем. Однако, как отмечают синоптики, даже с осадками погода сохраняется достаточно теплой.

Вероятность осадков во Львове в этот день составляет 68%, и большинство дождей приходится на вторую половину дня. Поэтому советуем иметь при себе зонтик.

Согласно народному прогнозу погоды во Львове на 25 апреля, этот день означает существенное потепление. С этого дня земля активно прогревается и растительность начинает быстро развиваться. Если к этому дню ива уже разрыхлась, то сильного холода больше не будет.

С 25 апреля массово вылетают шмели, а пчелы активно начинают свою работу. Также, по народным приметам, с этого времени лисы начинают выходить из нор, что является еще одним знаком того, что весна вступает в свои права.

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