Подорожчання кави у Львові змушує містян викладати більше за улюблений напій, адже ціни на популярні марки стрімко зросли.

Подорожчання кави у Львові стало відчутним для місцевих споживачів у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували ціни в супермаркетах АТБ у місті.

У магазинах зафіксовано зростання цін на мелений продукт. Наприклад, популярна «Еспрессо» (240 г) коштує вже 180,50 грн за упаковку. Водночас «Зі Львова Львівська» такої ж ваги пропонується за 232,30 грн. Ароматизований варіант — «Кава зі Львова з ароматом Ірландський крем» (225 г) — наразі реалізується за 259,90 грн. Найдешевший серед згаданих варіантів — «Чорна Карта Арабіка» (230 г), яка коштує 128,90 грн.

Подорожчання кави у Львові експерти пов’язують зі зростанням цін на сировину, логістику, енергоносії та коливанням валютного курсу. Більшість брендів використовує імпортовану сировину, тому зміни на світовому ринку швидко відбиваються на цінниках у магазинах. За словами економістів, така тенденція може зберігатися і надалі, особливо з огляду на нестабільну ситуацію з поставками та витратами на виробництво.

Очікується, що таке зростання цінників у місті буде поступовим, але тривалим. Споживачам радять звертати увагу на акційні пропозиції та купувати продукт оптом, щоб зекономити та вберегти себе від зайвого фінансового стресу.

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