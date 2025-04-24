Подорожание кофе во Львове заставляет горожан выкладывать больше любимого напитка, ведь цены на популярные марки стремительно выросли.

Подорожание кофе во Львове стало ощутимым для местных потребителей в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Мы проанализировали цены в супермаркетах АТБ в городе.

В магазинах зафиксирован рост цен на молотый продукт. Например, популярный «Эспрессо» (240 г) стоит уже 180,50 грн за упаковку. В то же время «Со Львова Львовская» такого же веса предлагается за 232,30 грн. Ароматизированный вариант – «Кофе из Львова с ароматом Ирландский крем» (225 г) – сейчас реализуется за 259,90 грн. Самый дешевый среди упомянутых вариантов – «Черная Карта Арабика» (230 г), которая стоит 128,90 грн.

Подорожание кофе во Львове эксперты связывают с ростом цен на сырье, логистику, энергоносители и колебанием валютного курса. Большинство брендов используют импортированное сырье, поэтому изменения на мировом рынке быстро отражаются на ценниках в магазинах. По словам экономистов, такая тенденция может сохраняться и дальше, особенно ввиду нестабильной ситуации с поставками и затратами на производство.

Ожидается, что рост ценников в городе будет постепенным, но длительным. Потребителям советуют обращать внимание на акционные предложения и покупать продукты оптом, чтобы сэкономить и уберечь себя от лишнего финансового стресса.

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