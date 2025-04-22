У середу, 23 квітня 2025 року, ДТЕК знову застосовуватиме локальні графіки відключення світла на території Київської області.

ДТЕК оголосив нові графіки відключення світла, які діятимуть у багатьох населених пунктах Київської області в середу, 23 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Всі ці обмеження запроваджуються у звʼязку з профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти аваріям.

На території Вороньківської громади у середу без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Вороньків, Проців (залежно від вулиці) – з 8:00 до 20:00;

Кийлів, Жеребʼятин, Сошників, Проців – із 9:00 до 19:00.

У межах Димерської громади в Київській області, як пише Politeka, графіки відключення світла 23 квітня діятимуть у період із 8:30 до 19:00 в селах Сухолуччя, Толокунь, Ясногородка, Овдієва Нива, Петрівське, Федорівка.

На території Кагарлицької громади в Київській області 23 квітня ДТЕК застосовуватиме графіки відключення світла з 8:30 до 19:30 на окремих вулицях у селах Ржищів, Демівщина, Слобода.

Крім того, повідомляється про планові знеструмлення також у межах Баришівськох селищної територіальної громади. Без електроенергії в середу тимчасово з 9:00 до 17:00 можуть залишитися мешканці села Веселинівка по вулицях Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Луговій, Молодіжній, Новій, Переселенській, Полтавській, Прорізній, Щасливій.

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