В среду, 23 апреля 2025 года, ДТЭК снова будет применять локальные графики отключения света на территории Киевской области.

ДТЭК объявил новые графики отключения света, которые будут действовать во многих населенных пунктах Киевской области в среду, 23 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Все эти ограничения вводятся в связи с профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить аварии.

На территории Вороньковской общины в среду без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Вороньков, Процев (в зависимости от улицы) – с 8:00 до 20:00;

Кийлов, Жеребятин, Сошников, Процев – с 9:00 до 19:00.

В пределаз Дымерской общины в Киевской области, как пишет Politeka, графики отключения света 23 апреля будут действовать в период с 8:30 до 19:00 в селах Сухолучье, Толокунь, Ясногородка, Овдиева Нива, Петровское, Федоровка.

На территории Кагарлыкской общины в Киевской области 23 апреля ДТЭК будет применять графики отключения света с 8:30 до 19:30 на отдельных улицах в селах Ржищев, Демовщина, Слобода.

Кроме того, сообщается о плановых обесточениях также в пределах Барышевской поселковой территориальной общины. Без электроэнергии в среду временно с 9:00 до 17:00 могут остаться жители села Веселиновка по улицам Богдана Хмельницкого, Леси Украинки, Луговой, Молодежной, Новой, Переселенской, Полтавской, Прорезной, Счастливой.

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