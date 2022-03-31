Окупанти зруйнували більше 1500 адміністративних і житлових будівель.

Найбільше постраждав житловий фонд Харкова: 1292 зруйнованих будівлі — багатоповерхові та приватні будинки, в яких жили люди.

"За моєю оцінкою, близько 15% багатоповерхових будинків у Харкові не придатні для життя", — заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Від обстрілів російської армії постраждали також 70 шкіл, 54 садка, 15 лікарень і 239 адміністративних будівель.

Міський голова пообіцяв, що відновлення почнеться відразу ж після припинення бойових дій. В першу чергу потрібно буде створювати житловий фонд для тих харків'ян, які втратили житло. Для початку людей розселять в модульні містечка.

"Ми розуміємо, що потрібно робити будівлі, які швидко монтуються, щоб люди могли нормально в людських умовах жити", — заявив мер.

Нагадаємо, на Харківщині сім'ї ризикнули життям та поїхали замінованою дорогою: серед постраждалих шестимісячний малюк.

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