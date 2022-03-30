В результате наезда авто на мины или боеприпасы 29 марта двое человек погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Вчера, 29 марта, в Чугуевском районе погибли двое мужчин, и получили ранения еще пять человек, включая шестимесячного ребенка. Произошло это из-за наезда автомобилей, в которых двигались семьи, на мины или не обезвреживаемые боеприпасы.

«Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться в только что освобожденные населенные пункты! Ни в коем случае не двигайтесь в перекрытых направлениях или на которых только что закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни по обходным путям! Пока наши саперы не провели разминирование, это очень опасно!» - сказано в обращении Болвинова.

Отметим, на данный момент на опасных зонах работают специально обученные люди, которые помогают очистить дороги и жилые кварталы от опасных предметов.

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