В результате наезда авто на мины или боеприпасы 29 марта двое человек погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Вчера, 29 марта, в Чугуевском районе погибли двое мужчин, и получили ранения еще пять человек, включая шестимесячного ребенка. Произошло это из-за наезда автомобилей, в которых двигались семьи, на мины или не обезвреживаемые боеприпасы.
«Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться в только что освобожденные населенные пункты! Ни в коем случае не двигайтесь в перекрытых направлениях или на которых только что закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни по обходным путям! Пока наши саперы не провели разминирование, это очень опасно!» - сказано в обращении Болвинова.
Отметим, на данный момент на опасных зонах работают специально обученные люди, которые помогают очистить дороги и жилые кварталы от опасных предметов.
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Также мы писали, российские оккупанты так бежали от украинских бойцов на Харьковщине, что покинули свои "Солнцепеки".
"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть ТЗМ из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». По словам воина с позывным "Сид" российская колонна шла по Харьковщине и получила отпор.
Напомним, российские захватчики продолжают выносить из брошенных украинцами домов награбленное и даже хвалятся этим перед женами.
Также Politeka.net писала, что потери оккупантов растут с каждым днем, Генштаб ВСУ опубликовал новые данные.
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