Оккупанты разрушили больше 1500 административных и жилых зданий.

Больше всего пострадал жилой фонд Харькова: 1292 разрушенных здания — многоэтажные и частные дома, в которых жили люди.

"По моей оценке, около 15% многоэтажных домов в Харькове не пригодны для жизни", — заявил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

От обстрелов российской армии пострадали также 70 школ, 54 садика, 15 больниц и 239 административных зданий.

Городской голова пообещал, что восстановление начнется сразу же после прекращения боевых действий. В первую очередь нужно будет создавать жилой фонд для тех харьковчан, которые потеряли жилье. Для начала людей расселят в модульные городки.

"Мы понимаем, что нужно делать здания, которые быстро монтируются, чтобы люди могли нормально в человеческих условиях жить", — заявил мэр.

Напомним, на Харьковщине семьи рискнули жизнью и поехали по заминированной дороге: среди пострадавших шестимесячный малыш.

Как сообщала Politeka, оккупанты применили на Харьковщине запрещенные мины, как они выглядят.