Прогноз погоды на неделю в Запорожской области показывает изменяющиеся условия с субботы, 3 октября, до пятницы, 9 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Начало периода характеризуется умеренными температурами воздуха. В субботу столбики термометров поднимутся до +18°C, а в воскресенье, 5 октября, воздух охладится до +10°C. В понедельник, 6-го, синоптики ожидают повышения до +19°C, но уже на следующий день, 7-го температура вновь опустится до +10°C, демонстрируя существенные колебания. В среду, 8 числа, ожидается +16°C, а ближе к пятнице, 9-го, температура снизится до +12°C.

Относительно направления ветра начало недели принесет порывы с севера. Суббота ознаменуется ветром с юго-западного направления, а воскресенье – с запада. Понедельник и вторник ожидаются с северного направления, среда - с северо-запада.

Порывы в течение недели будут колебаться от 3 до 12 м/с. Самые сильные мощности ожидаются в 3-м, с максимальными 12 м/с. Остальные дни отмечаются умеренными показателями: от 6 до 10 м/с, с наименьшими порывами 3 м/с в четверг, 8 числа.

Осадки будут в основном незначительны. Суббота, 3 числа и воскресенье, 5 октября, принесут небольшие дожди в жидком эквиваленте - 0,5-0,9 мм. Остальные дни останутся практически сухими, за исключением вторника, 7-го, и среды, 8-го, с незначительными осадками до 0,7 мм.

Следовательно, прогноз погоды на неделю в Запорожской области демонстрирует нестабильность температуры и ветра. Ожидаются как теплые дни с повышением до +19°C, так и прохладные периоды +10°C. Ветер будет переменного направления с порывами до 12 м/с, а осадки будут оставаться минимальными, что создает преимущественно сухие условия для жителей региона.

