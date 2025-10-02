Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє нестабільність температури та вітру.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області показує змінні умови від суботи, 3 жовтня, до п’ятниці, 9 жовтня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Початок періоду характеризується помірними температурами повітря. У суботу стовпчики термометрів піднімуться до +18°C, а в неділю, 5 жовтня, повітря охолодиться до +10°C. В понеділок, 6-го, синоптики очікують підвищення до +19°C, але вже наступного дня, 7-го, температура знову опуститься до +10°C, демонструючи суттєві коливання. У середу, 8 числа, очікується +16°C, а ближче до п’ятниці, 9-го, температура знизиться до +12°C.

Щодо напрямку вітру, початок тижня принесе пориви із півночі. Субота ознаменується вітром із південно-західного напрямку, а неділя — із заходу. Понеділок та вівторок очікуються з північного напрямку, середа — з північного заходу.

Пориви протягом тижня коливатимуться від 3 до 12 м/с. Найсильніші потужності очікуються в 3-го, з максимальними 12 м/с. Інші дні відзначаються помірними показниками: від 6 до 10 м/с, із найменшими поривами 3 м/с у четвер, 8 числа.

Опади будуть переважно незначні. Субота, 3 числа, та неділя, 5 жовтня, принесуть невеликі дощі у рідкому еквіваленті — 0,5–0,9 мм. Решта днів залишаться практично сухими, за винятком вівторка, 7-го, та середи, 8-го, із незначними опадами до 0,7 мм.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє нестабільність температури та вітру. Очікуються як теплі дні з підвищенням до +19°C, так і прохолодні періоди з +10°C. Вітер буде змінного напрямку, із поривами до 12 м/с, а опади залишатимуться мінімальними, що створює переважно сухі умови для жителів регіону.

