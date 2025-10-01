Графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Запорізькій області було запроваджено через масштабні ремонти.

Графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Запорізькій області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Запорізькій області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 2 жовтня 2025 року. Час: з 09:00 до 17:00.

Знеструмлять село Широке на вул. Першотравнева 1-28|7 та 36-56.

У цей самий час вимкнуть електрику в Запоріжжі за адресами:

Академіка Александрова: 11, 13, 15, 17 п.1–2, 17 п.3–4;

Звенигородська: 18а п.1–2, 20, 22п.1-3;

Історична: 1-11, 2-12;

Патріотична: 82, 82Б, 86, 86А;

Перемоги: 119, 119А, 119Б, 121;

Севастопольська: 1-11, 2, 4, 6, 6Б, 8, 1;

Суха балка: 1-7 поспіль, 8-26;

Талаліхіна: 10б, 22б, 24б, 2-22, 1-29а;

Тернопільська: 13/2, 17а, 17б, 2, 4, 4а, 6-18, 18а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13/1;

Трудова: 10, 12, 12а, 12б, 12/1, 14-44, 46, 15-21, 25, 27, 31, 33, 2-8, 3-13, 48-58, 66, 68, 70а;

Фабрична: 1-7, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13, 2, 4-14;

Фінальна: 22, 24;

Фундаментальна: 13, 17, 19;

Яценка: 12, 14, 14А, 16, 8.

У п'ятницю 3 числа, станеться ремонт електрообладнання у населеному пункті Новоолександрівка з 9 до 16 години на вулиці: Центральна 2а | 2в | 2 | 4а.

Також електропостачання відключать з 9 до 17 години у населеному пункті Кушугум за адресами:

Історична 8 | 10 | 12 | 26 |28 |32 | 34 | 42 |44 | 46 | 48 | 48а | 50 | 50а | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 57 | 21 | 23 | 25 | 27 |29 |33 | 37а|39 |45 |47 |49 | 53 |53а | 57 | 59 |51 | 59 | 63;

вул. Нагорна 46 | 7;

вул. Піщана 63|65.

